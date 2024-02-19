نشاط مكثف لرئيس إذاعات وتليفزيونات التعاون الإسلامي بمعرض مستقبل الإعلام "فومكس"

شارك اتحاد إذاعات وتليفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي برئاسة الدكتور عمرو الليثي، بمعرض مستقبل الإعلام "فومكس".

واستقبل رئيس الاتحاد الدكتور عمرو الليثي، مدير عام اتحاد إذاعات الدول العربية، المهندس عبدالرحيم سليمان المهندس، ورئيس التلفزة التونسية عواطف الدالي، كما التقى الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى للإعلام، والإعلامي طارق علام.

وزير الإعلام السعودي يتفقد جناح اتحاد إذاعات وتليفزيونات التعاون الإسلامي في معرض "فومكس"

وفي السياق ذاته، تفقد صباح اليوم الإثنين وزير الإعلام السعودي، جناح اتحاد إذاعات وتليفزيونات التعاون الإسلامي في معرض "فومكس"، وكان في استقباله الدكتور عمرو الليثي رئيس الاتحاد والذي قام بشرح آخر المستجدات الخاصة بنشاط الاتحاد سواء في مجال التدريب التليفزيوني والتبادل البرامجي والإخباري ومجال الدورات التدريبية.

كما أوضح الدور المهم لأكاديمية التدريب بالاتحاد "أوسبو" ودورها في التدريب والتثقيف والتعاون بين الأعضاء.

وهنأ وزير الإعلام الدكتور عمرو الليثي على النشاط الكبير والطفرة المهمة بالاتحاد.

ويعد معرض "فومكس" أكبر معرض إعلامي متخصص في الشرق الأوسط، بمشاركة أكثر من 200 شركة محلية وعالمية، يجتمعون لعرض أحدث التقنيات والابتكارات في شتى مجالات الإعلام على مدى أيام المنتدى.