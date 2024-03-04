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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

مصرع وإصابة 25 شخصا بحريق دار مسنين في ألمانيا

حريق بدار للمسنين
حريق بدار للمسنين

أفادت وسائل إعلامية في ألمانيا، اليوم الاثنين، بمصرع أربعة أشخاص وإصابة ما لا يقل عن 21 آخرين؛ إثر ادلاع حريق بدار للمسنين في "بيدبورج-هاو" بولاية "شمال الراين وستفاليا" غربي البلاد.

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وذكرت الشرطة الألمانية  حسبما نقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية  أن رجل إطفاء وضابط شرطة أصيبا أيضا وتم نقلهما إلى المستشفى؛ لتلقي العلاج اللازم.

من جانبها، أجلت السلطات 46 شخصا ويجري فحصهم لاحتمالية تعرضهم لإصابات جراء الحريق الذي مازالت التحقيقات جارية للوقوف على أسباب اندلاعه.

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