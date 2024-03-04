في أجواء شعبية وتاريخية ..أماكن للخروج في شهر رمضان بالقاهرة

في شهر رمضان المبارك، تتغير الأجواء في مصر حيث يصبح النهار هادئًا وساكنًا، بينما يتحول الليل إلى موسم للتنزه والاستمتاع، ويُعتبر التنزه في شهر رمضان تقليدًا شائعًا في مصر، حيث يلتقي الناس معًا للاستمتاع بجو الشهر الكريم والترفيه عن أنفسهم، وتزخر محافظة القاهرة بالعديد من الأماكن الجميلة والمشهورة التي تتيح للناس فرصة للاستمتاع بتجربة التنزه في شهر رمضان، ويمكن للمواطنين الاستمتاع بقضاء الوقت في الحدائق العامة، حيث الجلوس والاستمتاع بالهواء الطلق والتمتع بالمناظر الجميلة، ويمكن الاستمتاع أيضًا بزيارة الأماكن السياحية المشهورة والشوارع التاريخية لاستكشاف التاريخ العريق لمصر والاستمتاع بمشاهدة الآثار القديمة.

وفي السطور التالية تستعرض " بوابة الوفد " ابرز أماكن للخروج والتنزه في شهر رمضان بمحافظة القاهرة.

خان الخليلي

خان الخليلي

يعتبر خان الخليلي وسوق الخان القديم مكانًا رائعًا للمتسوقين حيث يمكنهم العثور على العديد من المنتجات المحلية والحرف اليدوية التقليدية التي تشتهر بها مصر ويمكن للزائرين أيضًا تذوق المأكولات المحلية في المطاعم التقليدية والاستمتاع بتجربة التسوق والتنزه في نفس الوقت ، وتعد منطقة خان الخليلي أهم الأماكن التاريخية في مصر، وهي من أكثر الأماكن التي تجذب الزوار، بسبب المباني الأثرية الموجودة به التي يعود للعصر الفاطمي، والمحلات التي تبيع المشغولات اليدوية وجميع الهدايا التذكارية المختلفة، ويوجد بها العديد من المطاعم والمقاهي التاريخية، تتميز بأجوائها الساهرة، وخاصةً خلال شهر رمضان.

حديقة الأزهر

حديقة الأزهر

يمكنك التزهة في حديقة الأزهر، والقضاء وقت مثالي عائلي في شهر رمضان، إذ تقع في منطقة الدرب الأحمر، وهي ملئية بالأجواء الشعبية وتتميز بتواجد تصميمات على الطراز الاسلامي المعاصر، والتحول في شوارع الدرب الأحمر من أفضل النزهه التي يمكنك أن تفعلها في شهر ر مضان، كما يمكنك تناول وجبىة الإفطار داخل الحديقة ومشاهدة بانورامية للقاهرة التاريخية، بسبب موقعها فوق تلة مرتفعة، ومشاهدة المساجد والمآذن والقباب الاسلامية المتعددة والأضرحة الأثرية.

شارع المعز والحسين

شارع المعز

يمكنك قضاء ليلة ساحرة ونزهة لا تنسى داخل شارع المعز والحسين، وذلك من خلال الصلاة داخل مسجد الحسين ، والتنزهه داخل المحال التي تبيع التحف الأثرية والفنية، والجلوس في مطاعم ومقاهي تاريخية، والإفطار في أجواء رمضانية لا مثيل لها، وبعدها يمكنك الذهاب لشارع المعز لرؤية المساجد التاريخية والمباني الأثرية والتراث المصري القديم فيه، ولا شك أنك أينما جلست يمكنك روية الفن الاستماع له من خلال نغمات العود والأغاني المناسبة لقضاء سهرة رائعة، وتناول السحور في أجواء رائعة.

بيت السحيمي

بيت السحيمي

بيت السحيمي أو بيت الشيخ عبدالوهاب الطبلاوي هو بيت عربي ذو معمار شرقي متميز يقع في حارة الدرب الأصفر المتفرعة من شارع المعز لدين الله الفاطمي بحي الجمالية في قلب مدينة القاهرة، وعُرف المنزل باسم بيت السحيمي نسبة إلى آخر من سكنه، وهو الشيخ محمد أمين السحيمي شيخ رواق الأتراك بالجامع الأزهر، ‏وخضع البيت إلى عملية تجديد شاملة في حقبة التسعينيات، ويتبع منطقة آثار شمال القاهرة.

متحف الفن الإسلامي

متحف الفن الإسلامي

وكذلك متحف الفن الإسلامي، أكبر وأول متحف في العالم وتتجمع تحت قبته كم هائل من الآثار الأسلامية، ويحتوي على 100 ألف قطعة أثرية اسلامية منها اسلحة الملوك وأدوات زينة الأميرات وميداليات تكريم أبطال الحروب ودعاوى أفراح السلاطين.

جامع الأزهر

جامع الأزهر

منطقة جامع الأزهر تجد فيها أنواع الحرف اليدوية المصنعة من النحاس والقصدير والفخار، هذا فضلا عن سوق السجاد وأماكن صانعي الخيام، حيث ستجد تصاميم مثيرة للاهتمام تتميز بالطابع الشرقي الأصيل، وكذلك وكالة الغوري وفيها يتم تنظيم حفلات الفن الشعبي الفولكلوري والحفلات الموسيقي.

كورنيش النيل

كورنيش النيل

يعتبر كورنيش النيل مكانًا رائعًا للاستمتاع بالمناظر الخلابة والأجواء الساحرة لشهر رمضان، ويمكن الاستمتاع برحلة بالقارب على نهر النيل والاسترخاء وسط المناظر الخلابة للقاهرة القديمة والمعالم السياحية الشهيرة ، بخلاف العديد من المراكز التجارية والأسواق التقليدية التي يمكن للزائرين استكشافها.

بالإضافة إلى ذلك، تحظى القاهرة أيضًا بالعديد من المسارح والحدائق الجميلة التي تستقبل العديد من الفعاليات والعروض المسرحية خلال شهر رمضان. يمكن للزوار الاستمتاع بالعروض المسرحية المبهجة والاحتفالات الاجتماعية في هذه الأماكن وتجربة الثقافة المصرية التقليدية.