أرخص أماكن للخروج في فترة الأعياد والعطلات في القاهرة والجيزة

يبحث العديد من الأسر المصرية عن أفضل وأرخص أماكن للخروج في احتفالات رأس السنة وأعياد الميلاد والعطلات الرسمية، وفي ظل وجود الكثير من الأماكن للخروج في محافظتي القاهرة الجيزة، ترصد "بوابة الوفد "أرخص أماكن بالقاهرة والجيزة للخروج لقضاء فترة الأعياد والعطلات.

أرخص أماكن للخروج في ليلة رأس السنة

جزيرة المعادي

على مساحة 55 فدانا من الخضرة المطلة على النيل بكورنيش المعادي، وتضم مجموعة من الجزر الواسعة، وتوجد بها مركب للتجول بين الجزر بسعر 15 جنيهًا للفرد، بالإضافة إلى عدد من المطاعم والكافيهات، ومنطقة مخصصة لألعاب الأطفال، ومواعيد العمل من 10 صباحا حتى 11 مساءً وتبلغ سعر تذكرة الدخول 25 جنيه.

الأتوبيس النهري

من أكثر ما يتميز به الأتوبيس النهري هو الربط بين محافظة القاهرة والجيزة وحلوان والقليوبية، ما يجعل الأشخاص تستمتع بالمظاهر الخلابة في النيل بعيدَا عن زحمة الطرق، وتصل سعر تذكرته لـ5 جنيهات فقط، وتصل لـ10 جنيهات حال الانطلاق في رحلة لمدة ساعة لكل فرد.

حديقة الأزهر

تعد حديقة الأزهر من أكبر الأماكن المفتوحة في القاهرة، وتعتبر من أفضل الأماكن للخروج في ليلة رأس السنة والاستمتاع بالطبيعة، ويبلغ سعر تذكرة الدخول للكبار 40 جنيهًا و30 جنيهًا للأطفال، وتفتح أبوابها للدخول من الساعة 9 صباحًا حتى 10 مساءً.

برج القاهرة

من أهم المعالم المميزة لمدينة القاهرة، ويمكنك الاستمتاع بالصعود إلى قمته، ورؤية القاهرة كلها، ويضم البرج مطعمين .

حديقة دار العلوم

حديقة دار العلوم من أفضل الأماكن للخروج في ليلة رأس السنة، وهي حديقة عامة بمنطقة السيدة زينب وتبلغ سعر تذكرة الدخول 10 جنيهات فقط، وبها أماكن مخصصة للجلوس وملاهي للأطفال.

حديقة الطفل بمدينة نصر

واحدة من الأماكن المتميزة للاستمتاع بقضاء يوم ترفيهي في ليلة رأس السنة هو حديقة الطفل بمدينة نصر ويبلغ سعر تذكرته 20 جنيها، وتعد حديقة الطفل واحدة من أجمل حدائق القاهرة، ومكان مناسب لقضاء الوقت الممتع مع العائلة والأطفال فهي تضم العديد من المساحات الخضراء.

الحديقة اليابانية في حلوان

تعتبر الحديقة اليابانية من أماكن التنزه المميزة للخروج في ليلة رأس السنة، ويبلغ سعر التذكرة 10 جنيهات فقط، وتتميز بالعديد من المظاهر المستوحاة من اليابان، كما تحتوى الحديقة على 44 تمثالًا، ويتوفر في الحديقة أيضا القوارب الصغيرة التي تتجول في الممرات المائية والقنوات المتواجدة بالحديقة.

حديقة الحرية في الزمالك

تعتبر حديقة الحرية التي تقع في حي الزمالك من الأماكن الترفيهية المميزة لقضاء ليلة رأس السنة نسبة إلى سعر تذكرة الدخول الذي يبلغ 10 جنيهات، وهي أشبه بمتحف مفتوح وسط الطبيعة والتي يمكن الوصول لها بمنتهى السهولة عن طريق مترو الأوبرا، وتحتوي على عدد كبير من التماثيل لأبرز الشخصيات المؤثرة في مصر والعالم، وهي من الحدائق العريقة التي تم إنشاؤها في عهد إسماعيل باشا.

حديقة العبور في الزمالك

تعتبر حديقة العبور من أجمل أماكن الخروج في ليلة رأس السنة نسبة إلي تميزها وسعر رسوم الدخول الذي يبلغ 20 جنيها فقط، وتقع في حي الزمالك وأمام حديقة الأسماك مباشرة.

حديقة أم كلثوم بالمنيل

تعتبر حديقة أم كلثوم واحدة من الحدائق المتميزة لقضاء يوم ممتع ومميز ومختلف للاحتفال بليلة رأس السنة، وسعر تذكرة دخول الحديقة يبلغ 10 جنيهات فقط، وتقع في حى المنيل بجوار كوبري الجامعة بعد المسرح العائم، شارع عبدالعزيز آل سعود بجوار مسجد صلاح الدين.

حديقة سفاري بارك بالمهندسين

تعتبر حديقة سفاري بارك فرصة جيدة للاستمتاع بقضاء وقت ممتع في ليلة رأس، وسعر تذكرة دخولها في المتناول، حيث تبلغ 20 جنيها، ويتواجد بالحديقة الكثير من وسائل الترفيهية، حيث إنها تضم ملاهي للكبار والأطفال، وشلالات وسواقي وأبراج حمام، وهي من أفضل من التي يمكن لمن يرغب في التنزه مع أسرته وأولاده وقضاء أجمل الأوقات بها.

حديقة الأسماك

تعتبر حديقة الأسماك من أفضل الأماكن للخروج بأقل التكاليف في ليلة رأس السنة، حيث يبلغ ثمن تذكرة الدخول 5 جنيهات فقط، فهي تحتوي على متحف حديقة الأسماك والذي يعرض أشكال الكائنات البحرية، وسط كهوف وممرات تم تصميمها بأشكال بحرية مختلفة لتعطي أحساس وكأنك في عمق المحيطات والبحار، كمت تحتوي على منطقة ألعاب مخصصة للأطفال.

وكالة الغوري

يمكن أن تقضي ليلة رأس السنة في أجواء مميزة، بوكالة الغوري بمنطقة الحسين، بين العمارة الإسلامية القديمة وجمال التنورة، وعروض الموسيقي الشعبية، ودخول المسرح الذي يبدأ من الثامنة والنصف مساء، بأسبقية الدخول دون حجز مسبق، على أن يبدأ العرض في التاسعة والنصف مساء.