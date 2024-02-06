"أشهر معالم القاهرة والجيزة الأثرية والسياحية" كتاب جديد لـ حسين عبدالبصير

صدر عن دار سما للنشر والتوزيع كتاب "أشهر معالم القاهرة والجيزة الأثرية والسياحية " للأثري الكبير د. حسين عبد البصير مدير متحف الاثار بمكتبة الإسكندرية.

يستعرض خلاله رحلة عبر الزمان والمكان لاشهر المعالم الأثرية والسياحية في القاهرة والجيزة وعبر تاريخ وحضارة مصر الساحرة عبر العصور.



يقول الأثري الكبير د.حسين عبدالبصير أنها رحلة عبر الزمان والمكان من خلال انجازات وإبداعات صانع التاريخ والحضارات الإنسان المصري العظيم.. ويستطيع زائر القاهرة والجيزة أن يزور قصر البارون امبان بحى مصر الجديدة وقلعة صلاح الدين الأيوبي بالقاهرة ومنطقة الأهرامات والمتحف المصري الكبير هدية مصر للعالم اكبر مشروع ثقافي واثري في العالم وهو أكبر واضخم متحف في العالم لأول مرة واقدم حضارة في العالم وهى الحضارة المصرية القديمة ويعد تصميم المتحف هو الأجمل والأكبر والأهم لانه يجسد الحضارة المصرية وفكرة الأهرامات المصرية وقوة الديانة الشمسية وشعاع الشمس في مصر القديمة ويمكن للزائر أيضا أن يزور المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط للتعرف على الكنوز الأثرية التى يضمها المتحف ومشاهدة المومياوات الملكية وجها لوجه.هذه المومياوات التى استقبلها المتحف في موكب مهيب من المتحف المصري بالتحرير.



واضاف " عبدالبصير" ان القاهرة والجيزة تزخران بالآثار التى تعكس التاريخ الغنى لهذا البلد العظيم وعلى رأسها اهرامات الجيزة فضلا عن المعالم والمنتجعات السياحية المناسبة لقضاء العطلات والإجازات والاعياد والمناسبات ، ان القاهرة والجيزة وجهتان اساسيتان لابد من زيارتهما لأى سائح في العالم.اذا كان يجب التاريخ ويرغب في القيام بجولة في مهد الحضارات لأن مصر هى أرض المعالم الأثرية والسياحية المدهشة.



يذكر ان الدكتور حسين عبد البصير عالم الآثار والروائي والكاتب المصري المعروف. حصل على درجة الليسانس في الآثار المصرية القديمة في كلية الآثار بجامعة القاهرة.

وحصل على درجتي الماجستير والدكتوراه في الآثار المصرية القديمة وتاريخ وآثار الشرق الأدنى القديم في جامعة جونز هوبكنز بالولايات المتحدة الأمريكية. ألف عددًا كبيرًا من الكتب والمقالات العلمية والروايات والقصص مثل "خنوم" و"أوشتاتا" و"كانازاوا"، و"ميريت"، و"أسرار الآثار: توت عنخ آمون والأهرامات والمومياوات"، و"توت عنخ آمون: فرعون المجد والخلود"، و"سحر الإسكندرية"، وغيرها. وألف باللغة الإنجليزية "الصورة والصوت في مصر الصاوية".

وألف كتاب "العيش للأبد: تمثيل الذات في مصر القديمة" مع مجموعة من أهم علماء المصريات في العالم. ويكتب الدراما للسينما والتليفزيون. كما كتب فيلم "زوسر وإيمحتب: ثنائية الملك والعبقري". وشغل العديد من المناصب في الداخل والخارج.

وشارك في العديد من الحفائر الأثرية مع البعثات المصرية والأجنبية في العديد من المواقع الأثرية. وكان مشرفًا ومديرًا للعمل الأثري بالمتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، والمتحف المصري الكبير بالجيزة، ومنطقة أهرامات الجيزة، والمقتنيات الأثرية، والمنظمات الدولية واليونسكو، وإدارة النشر العلمي بوزارة السياحة والآثار، وغيرها.

ودرّس في جامعة جونز هوبكنز وجامعة أريزونا بالولايات المتحدة الأمريكية والجامعة الفرنسية (السوربون 4) وغيرها. وحصل مؤخرًا على تكريم المعهد الألماني للآثار بالقاهرة، ومُنِح عضوية دائمة بالمعهد وهي عضوية مهمة، تُمنَح فقط لأهم علماء الآثار في العالم.

ويلقي المحاضرات الأثرية في مصر وخارجها. ويشارك دومًا في الأفلام الوثائقية التي تنتجها القنوات الأجنبية العالمية عن مصر القديمة. ويشغل حاليًا منصب مدير متحف الآثار والمشرف على مركز الدكتور زاهي للمصريات بمكتبة الإسكندرية.