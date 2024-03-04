العين الإماراتي يتسلح بـ 6 لاعبين أجانب لمواجهة النصر الليلة

ساعات قليلة تفصلنا عن صدام عربي من العيار الثقيل ببطولة دوري أبطال آسيا، حين يلتقي فريق العين الإماراتي مع نظيره النصر السعودي في ربع نهائي البطولة.

ويتسلح كلا الفريقان بقائمة ثقيلة من اللاعبين الأجانب، وتتكون قائمة اللاعبين الأجانب المختارين لمواجهة النصر من كل من: كوامي أوتون، إيريك مينديز، بارك يونج، ماتياس بالاسيوس، سفيان رحيمي، وكاكو.



ويعتبر العين أحد الفرق البارزة في الساحة الآسيوية، حيث نجح في تسجيل 19 هدفًا خلال 8 مباريات خلال النسخة الحالية بمعدل يبلغ 2.3 هدف لكل مباراة.



موعد مباراة النصر والعين في دوري أبطال آسيا

وتقام المباراة في السادسة مساء بتوقيت مصر، السابعة مساءً بتوقيت السعودية على ملعب ”هزاع بن زايد” في مدينة العين الإماراتية.



القنوات الناقلة لمباراة النصر والعين الإماراتي اليوم في دوري أبطال آسيا

تنقل المواجهة عبر قناة BEIN SPORTS ASIA وقناة الكأس القطرية وقناة SSC

وسوف يتم بث المواجهة على قناة SSC SPORT 1 HD بتعليق فهد العتيبي و SSC SPORT 5 HD بتعليق رؤوف خليف.