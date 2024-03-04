بلينكن يدعو لزيادة تدفق المساعدات إلى غزة لتخفيف حدة الوضع الإنساني

دعا وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم الإثنين، إلى زيادة تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة من أجل تخفيف حدة الوضع الإنساني، والذي وصفه بالمزري.

وقال بلينكن عبر حسابه على منصة إكس أن أهالي غزة في حاجة ماسة إلى المزيد من الغذاء والماء والمساعدات الأخرى.

وشدد بلينكن على أنه من الضروري أن نقوم بتوسيع تدفق المساعدات إلى غزة للتخفيف من حدة الوضع الإنساني المزري.

وأكد وزير الخارجية الأمريكي، أن بلاده تعمل على إيصال المزيد من المساعدات إلى غزة من خلال كل القنوات المتاحة بما في ذلك عمليات الإنزال الجوي.

و دعت نائبة الرئيس الأمريكي، كامالا هاريس، الحكومة الإسرائيلية، إلى بذل المزيد من الجهود لزيادة تدفق المساعدات إلى غزة.

وقالت هاريس، أمس الأول، إن سكان القطاع يعانون من كارثة إنسانية.

وأشارت هاريس في كلمتها خلال زيارة لولاية ألاباما، إلى أنه يجب أن يكون هناك وقف فوري لإطلاق النار في غزة من شأنه أن يضمن إطلاق سراح الرهائن الذين اختطفتهم حركة حماس مع السماح بدخول المزيد من المساعدات إلى القطاع.

وكشفت مصادر فلسطينية، الإثنين، إن قوات إسرائيلية اقتحمت مدينة رام الله، العاصمة الإدارية للفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، الليلة الماضية مما أسفر عن مقتل فتى يبلغ من العمر 16 عاما في مخيم للاجئين خلال أكبر مداهمة للمدينة منذ سنوات.