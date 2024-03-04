د. عبير حسان: نجاح ساحق لعرض ( ألبوم صور ) بالإسكندرية

أكدت الأكاديمية الدكتورة عبير حسان ، بجامعة الاسكندرية ، نجاح عرض مسرحية (ألبوم صور) على مسرح الادارة العامه لرعاية شباب الجامعة، والذي تضمن نشر قضية الوعي بأسلوب مبسط للأسرة المصرية.

وأشارت د.عبير حسان الى ان النجاح الساحق يعود للعمل الإبداعي، ونجاح فريق دوبلاج المسرحى بقيادة المخرج الشاب العبقرى أحمد عثمان (جيفارا) وفريقه أبطال العمل نجوم المستقبل (أحمد شطا - روان إبراهيم - شروق شوقى - زياد الجوهرى - محمد الذهبى -نيروز مصطفى - محمد حسام - عنان عادل - آلاء اشرف - علا عادل - والطفلة البارعة سجده حسن وضيف شرف العرض الاستاذ خالد النقيب) كما تضمن فريق العمل كلا من مهندس الصوت محمد سليم، ومهندس الإضاءة احمد الجوكر، والماكير ابراهيم عبد العال، وتصوير أحمد خطاب، ومصمم الجرافيك مهندسة حنين عبدالفتاح - يوسف حسن، ودينامو التنسيق نيرمين حسن.



كما أكدت عبير حسان أن العمل برع فى تجسيد شخصيات واقعية موجودة من المجتمع فى عمل دراما كوميديا اكثر من رائعة تناولت قضية الوعى بشكل مختلف لما يحتويه من رسائل قوية ومتعددة للاباء والأمهات حول تربية الأولاد وكيفية السلوكيات الخاطئة التي يتبعها بعض الآباء والأمهات فى تربية الأولاد، العمل المسرحي كان من تأليف الكاتب الشاب أحمد خليفة.

وشاهد العرض لفيف من قيادات وقامات المجتمع السكندرى الداعم دائما لكل الشباب وعلى رأسهم اللواء جمال رشاد رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف الأسبق بالإسكندرية، والدكتور الفنان ياسر قمر، ودكتورة غادة عسران من وزارة التضامن الاجتماعى، وإبراهيم شرف نيابة عن الليونز بالإسكندرية، والمهندسة تهانى عوض رئيس مجلس إدارة جمعية كيان الخيرية، والشاعرة سماح مشعل، والمهندس عبدالرحمن الشيخ رئيس مجلس ادارة الاتحاد الأفروآسيوي للسينما الحديثة، والمهندسة فريال مؤمن رئيس مجلس إدارة جريدة كلمة العرب، ومحمد شحاتة من الادارة المركزية للسياحة والمصايف، ولفيف من الإعلاميين ومنهم محمد صلاح المحرر العسكري نائب رئيس تحرير الوفد، وسمية الحريرى، وشيرى عبده، وراندا حسن، وعاطف حنفى.

وشارك بالحضور بعض من الشباب الواعى المهتم بقضية الوعى بالكيانات الشبابية والمؤسسات القيادية (مؤسسة القادة للعلوم الإدارية والتنمية)، و(شباب اتحاد الوطن للريادة والتنمية)، و(شباب تحيا مصر) و(شباب الجمهورية الجديدة).



ونال العرض إعجاب جميع الحضور، وأثنى الجميع ببراعة وتألق أبطال العرض فى تقديمه بهذه الصورة المشرفه التى تدل على ولادة نجوم كبار بالمستقبل القريب، وقدمت فقرات العرض بشكل مميز ومتميز صاحبة الحضور الراقى الداعمة لكل الشباب فى كل المجالات على خشبة المسرح الدكتورة عبير حسان التى أوضحت الفكرة الأساسية لهذا العرض بصورة بسيطة ومبسطة لجذب انتباه جميع الحضور للتركيز فى العرض (ألبوم صور) برعاية المتحدة للتدريب والاستشارات (لايف كوتش رانيا العبيدى).



وفى الختام قدمت الدكتورة عبير حسان كل الشكر والتقدير لأبطال العرض، ولجميع الحضور بشكل راقى، وقدمت رانيا العبيدى شهادات تقدير لجميع أعضاء فريق دوبلاج وإهداء درع التميز لمخرج العرض أحمد جيفارا، وكذلك درع تكريم للدكتورة عبير حسان لمجهوداتها المعهودة داخل المجتمع السكندرى وعلى مستوى المحلى والدولى فى العمل الخدمى.



وعبر نجوم العرض المسرحي (ألبوم صور) عن سعادتهم الكبيرة، عقب النجاح الكبير الذي حققه هذا العمل، وأيضا التفاعل الإيجابي للجمهور السكندرى ألذى أثنى على هذا العمل على جميع أبطاله وعلى الرسالة المقدمة التى تناولت الوعى بشكل مختلف.