إزالة 7 حالات بناء مخالف باسوان

تواصل الأجهزة المعنية بمختلف مدن ومراكز المحافظة جهودها المكثفة للقيام بالإزالة الفورية لأى تعديات ضمن المرحلة الثانية للموجه الـ 22

وفى هذا الاطار نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بقيادة سيد مدنى إزالة 7 حالات تعدى منهم 3 حالات صادر لها قرارات سابقة ، و 4 حالات إزالة فورية فى المهد وذلك بمساحة 27 ألف و 900 م2 بنطاق قرية أبو الريش بحرى ، وشارك فى فعاليات الحملة القيادات الأمنية ، ونائب رئيس المدينة ، ورئيس القرية ، فضلاً عن الفنيين والعاملين بالقرية والوحدة المحلية مدعمين بالمعدات الثقيلة.

كما قامت الوحدة المحلية بإيقاف أعمال بناء بدون ترخيص لدور مخالف وفك الشدة الخشبية ومصادرة الخامات المستخدمة فى المخالفة ، وهو الذى توازى مع قيام الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو بقيادة شوقى مصطفى بالإزالة الفورية فى المهد لحالتى تعدى بمساحة 256 م2 إحداهما بمنطقة أبو وير التابعة لقروى إقليت ، والأخرى عبارة عن تعدى على أرض زراعية بمنطقة رؤوف بالتعاون مع الجمعية الزراعية بسبيل مكى ، وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين .