كلية طب الأسنان بالفيوم تعقد ندوة ذاتية بعنوان "ين يانج"

شهدت الدكتورة لمياء إبراهيم القائم بأعمال عميد كلية طب الأسنان فى الفيوم فعاليات الندوة الذاتية بعنوان (ين يانج) والتي تأتي ضمن فعاليات مهرجان الندوات الذاتية الثاني عشر ٢٠٢٤ تحت شعار مكافحة الفساد والتحديات الاقتصادية في مصر (رؤى وحلول شبابية)، وحاضر خلال الندوة الطالب أدهم مصطفى عبد الفضيل بالفرقة الثالثة، بحضور الدكتورة الشيماء أحمد القائم بأعمال وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وا الدكتورة مها القرشي القائم بأعمال وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، وذلك اليوم الاثنين.

في بداية الندوة قام الطالب أدهم مصطفى بشرح معنى "ين يانج" وأوضح أنه مصطلح باللغة الصينية يدل على الترابط بين الخير والشر، مشيرًا إلى أنواع الفساد التي تتمثل في احتكار السلع، والفساد المالي والرشوة، واستغلال النفوذ والسلطة.

وأشار إلى أن الحكومة تبذل قصارى جهدها في محاربة الفساد والتصدي لكافة أنواعه.

كما تحدث خلال الندوة عن المشروعات القومية التي تشهدها البلاد مثل مشروع قناة السويس، ومبادرة حياة كريمة، ومشروع إنتاج الطاقة، مضيفًا أن مصر ستصبح مركزًا إقليميًّا لنقل البيانات من وإلى الدول المحيطة.

يذكر أن لجنة التحكيم لمهرجان الندوات الذاتية الثاني برئاسة الدكتور وائل طوبار منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة وعضوية كل من الدكتور بيومي طاحون، والدكتور محمد كمال، والدكتور مي مواهب.

ندوة “فاكسين” الذاتية بكلية العلوم

وفى وقت سابق امس شهد الدكتور صالح العونى عميد كلية العلوم فى جامعة الفيوم الندوة الذاتية "فاكسين - Vaccine" والتي تقام ضمن فعاليات مهرجان الندوات الذاتية الثاني عشر تحت شعار مكافحة الفساد والتحديات الإقتصادية فى مصر (رؤى وحلول شبابية) بمقر الكلية.

حضر الندوة الدكتور خالد زغلول وكيل كلية العلوم لشئون التعليم والطلاب، و الدكتور وائل طوبار منسق عام الأنشطة الطلابية بجامعة الفيوم، وعدد من أعضاء هيئة التدريس وطلاب الكلية، وحاضرت خلالها الطالبة رويدا كمال السيد بالفرقة الثالثة.

عرضت الطالبة رويدا كمال السيد لتعريف الفساد والذى يعني إساءة استخدام السلطة أو الموارد المتاحة لتحقيق أهداف ومصالح خاصة، وعرضت لتقسيم الفساد حسب المجال والحجم والتوقيت، وما إذا كان فسادًا محليًّا أو دوليًّا، وأشارت إلى أن حجم الخسائر المقدرة نتيجة للفساد على المستوى الدولى تجاوز ٢ ترليون دولار حسب إحصائيات المنظمات المعنية.

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