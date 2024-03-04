محافظ كفرالشيخ يتابع سير العمل بمشروعات الصرف الصحى في قرى دسوق

تم التنفيذ بنسبة تصل إلى 85%

تابع محافظ كفرالشيخ اللواء جمال نورالدين، اليوم الإثنين، سير العمل بمشروعات الصرف الصحى بقرى محلة أبو على وفم الصعيدى بمركز دسوق، للتأكد من تقدم وسير العمل بشكل منتظم ووفقًا للجدول الزمني المحدد، وبأعلى معايير الجودة، تحت إشراف جمال ساطور رئيس مركز ومدينة دسوق.

أوضح المحافظ أن مشروع الصرف الصحى بقرية فم الصعيدى يتضمن شبكات إنحدار بأقطار مختلفة من 160 إلى 400 ملى بطول حوالى 3 كيلو، ومحطة رفع رئيسية تتكون من بيارة قطر داخلى 3 متر والمبانى الملحقة، ومحطة رفع فرعية تتكون من بيارة قطر داخلى 3 متر ومبانى ملحقة، وخط طرد محطة الرفع الرئيسية قطر 200 ملى بطول حوالى 1000 متر، وخط طرد محطة الرفع الفرعية بقطر 150 ملى بطول حوالى 250 متر، محطة الرفع الرئيسية - "بيارة قطرها 3 متر + مبانى ملحقة" تم التنفيذ بنسبه تصل إلى 70%، محطة الرفع الفرعية - "بيارة قطرها 3 متر + مبانى ملحقة" تم التنفيذ بنسبة تصل إلى 85%.

وأضاف أن محطة الصرف الصحي الجديدة بقرية محلة أبو على تقام على مساحة 625 متر، والتى تم الإنتهاء بنسبة 70% من الأعمال الإنشائية والميكانيكية داخل المحطة، وتم الإنتهاء من خط الطرد بنسبة 100% وخطوط الإنحدار بنسبة 65% والوصلات المنزلة 60%، كما تم الإنتهاء من محطتين أخرى بقرية كفر إبراهيم وقرية جماجون بمركز دسوق.

أكد نورالدين أن مشروعات الصرف الصحى، ضرورية لحماية الصحة العامة والبيئة والمجتمع، وترفع من مستوى المعيشة وتقلل من الأمراض، وتساعد فى تحسين جودة الحياة من خلال توفير بيئة صحية وآمنة، وتحقق التنمية المستدامة .

