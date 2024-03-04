محافظ الشرقية: لدينا إهتمام كبير بالمشروعات التنموية والخدمية وخاصة مياه الشرب

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن المحافظة تولي إهتماماً كبيراً بتنفيذ المشروعات التنموية والخدمية وخاصة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي وتسعى جاهدة لتوفير الإعتمادات المالية اللازمة لإنشاء محطات مياه وروافع صرف صحي جديدة تُساهم في تدعيم البنية الأساسية وتحقيق التنمية المستدامة تماشياً مع رؤية مصر 2030 .

كما رحب الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بزيارة الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، للمحافظة لمتابعة سير إنتظام العمل بمحطات مياه الشرب بالمحافظة، والتأكد من تشغيلها بكامل طاقتها الفعلية لضمان وصول مياه الشرب للمستفيدين.

جاء ذلك خلال تفقد الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، مأخذ ومحطة تنقية مياه بلبيس، بطاقة تصميمية 207 آلاف م3 يومياً، في حضور الدكتور سيد إسماعيل نائب وزير الإسكان للبنية الأساسية، والدكتور أحمد عبد المعطي نائب محافظ الشرقية، والدكتور محمد حسن رئيس جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، والمهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس سامي معجل السكرتير العام المساعد للمحافظة، والمستشار العسكري للمحافظة، والدكتور صلاح بيومى نائب رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والدكتور جلال عبد الكريم رئيس مركز ومدينة بلبيس، والمهندس عامر كمال ابو حلاوه رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، وعدد من نواب البرلمان.

أكد الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، على ضرورة الإلتزام بأعلى معايير الجودة في إدارة وتشغيل المحطة ، وتنفيذ أعمال الصيانة القياسية من أجل الحفاظ على المحطة، وإطالة عمرها الإفتراضي، والحفاظ على الإستدامة و تقديم خدمة مياه الشرب للمواطنين بأعلى جودة.

وتجول وزير الإسكان ومحافظ الشرقية ومرافقوهم داخل المحطه واستمعوا لشرح من مسئولى المحطة عن موقف خدمات مياه الشرب فى مركز بلبيس ، والذى يقطنه 910 ألف نسمة، ويتم تغذيته بالمياه من خلال مجموعة من المحطات بإجمالى طاقة تصميمية 370 ألف م3 يومياً ، يتم نقلها من خلال شبكات بأطوال 915 كم.

شهدت جولة الوزير والمحافظ داخل محطه تنقية مياه بلبيس استعراض نتائج تطبيق برنامج الإدارة الفنية المستدامة " TSM" بمحطة مياه بلبيس ، فى التشغيل والصيانة ، والأمن والسلامة والصحة المهنية، ومراقبة وضبط الجودة، وإدارة الموارد البشرية، حيث أكد مسئولو الشركة، أن إجمالى الوفر السنوى نتيجة تطبيق برنامج "TSM" فى محطة مياه بلبيس، 1.52 مليون جنيه.

يذكر أن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، قد قام بجولة مفاجئة مساء أمس بشوارع مدينة الزقازيق لمتابعه النوبتجية المسائية لأعمال النظافة، والتأكد من رفع تراكمات القمامة من الشوارع والميادين الرئيسية لخلق جو بيئي وصحي للمواطنين، وكذا الوقوف على أعمال الرصف والتطوير الجارية بشوارع المدينة لسرعة الإنتهاء منها ودخولها الخدمة طبقاً للجدول الزمني المحدد لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين.

بدأ محافظ الشرقية، جولته بتفقد أعمال الإنشاء الجارية للنصب التذكاري للجندي المجهول ولشهداء المحافظة أمام الديوان العام بتكلفة 5 مليون جنيه ، تخليداً لذكري الشهداء وعرفاناً بالجميل لما قدموه فداء للوطن الغالي ، مشدداً على رئيس حي ثان بمتابعة الشركة المسند لها تنفيذ الإعمال والزامها بالجدول الزمني المحدد مع إضفاء لمسه جمالية وحضارية تتماشي مع طبيعة المنطقة.

كما حرص محافظ الشرقية على تفقد أحد منافذ بيع الخضروات والفاكهة وذلك للإطمئنان علي توافر جميع الخضروات والفاكهة وصلاحيتها وتقديمها للمواطنين بأسعار مخفضة عن السوق تماشيا مع رؤية المحافظة لرفع العبء والمعاناة عن كاهل المواطن البسيط ، مشدداً على رئيس المركز بمتابعة الأسعار المحددة واتخاذ اللازم حيال من يخالف ذلك.

انتقل محافظ الشرقية لتفقد منطقه حي المستشارين بمدينه الزقازيق والتي شهدت خلال الفترة الماضية تنفيذ أعمال التطوير والتجميل من بنيه أساسية وأعمال رصف ورفع كفاءه للشوارع ، ليصدر تعليماته لرئيس المركز الزقازيق بالتنسيق مع مدير مديرية الطرق والنقل لعمل المقايسات اللازمة لإستكمال اعمال الرصف والتطوير بالمنطقة ضمن الخطة الإستثمارية للعام المالي الحالي وذلك لتحسين جودة الخدمات المقدمة لقاطنيها وتقديم أفضل الخدمات لهم.

كما تفقد محافظ الشرقية اعمال التجهيز اللازمة لرصف شارع عثمان بن عفان وكذلك تفقد عزبة مرعي والتي من المقرر أن تشهد اعمال رصف باستخدام بلاط الانترلوك تماشياً مع خطة التطوير والتجميل الذي يشهدها مركز ومدينة الزقازيق.

توجه محافظ الشرقية لتفقد شارع الإستاد ليصدر تعليماته لرئيس حي ثان بالتنسيق مع مدير مديرية الطرق بسرعة الإنتهاء من اعمال الرصف والتطوير الجارية بالشارع لتحقيق السيولة المروية المطلوبة بالمنطقة وإعادة الوجه الجمالي والحضاري للمدينة ، مؤكداً ان المحافظة جاده في تنفيذ خطة التطوير والتجميل بمختلف مراكز ومدن المحافظة وتسعى لفتح محاور مرورية جديدة تُساهم في فك الإختناقات المرورية داخل المدن وتعمل على تخفيف حدة الزحام بها وتقديم افضل الخدمات للمواطنين.

اختتم المحافظ جولته الليليه بزيارة مفاجئة لقرية العصلوجي التابعة لرئاسة مركز ومدينة الزقازيق للوقوف على مستوي الخدمات المؤداه لأهالي القرية.

كلف محافظ الشرقية رئيس مركز الزقازيق بحصر شوارع القرية واعداد المقايسات اللازمة للبدء فوراً في أعمال الرصف والتطوير باستخدام بلاط الانترلوك مع مراعاه أماكن صفايات الأمطار وغرف الصرف الصحي وذلك لتقديم افضل الخدمات لأهالي القرية.

كما حرص محافظ الشرقية على تفقد مركز شباب القرية والتقي برواد المركز من الشباب والمواطنين واستمع لهم وتعرف علي متطلباتهم المختلفة والتقط معهم الصور التذكارية قائلاً أن المحافظة بأجهزتها التنفيذية لا تدخر جهداً في سبيل الإرتقاء بكافة الخدمات لمقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات الخدمية والتنموية .

وفي نهاية الزيارة أصدر محافظ الشرقية تعليماته لرئيس مركز الزقازيق بإعداد المقايسة اللازمة لرصف وتطوير شوارع منطقة منشية الإمام الحسيني الكائنة بجوار كوبري الصدر وصولاً لمشروع كارفور وذلك لتقديم أفضل الخدمات لقاطنيها.

رافق المحافظ في الجولة المحاسب علي الصناديلي رئيس مركز الزقازيق ويسري راشد رئيس حي أول، وشعبان أبو الفتوح رئيس حي ثان الزقازيق.