بلينكن يؤكد دعم بلاده لمبادرة تعليم اللاجئات الأفغانيات

قال وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن، إن الولايات المتحدة ومعها شركاء من دول مختلفة يعملون على دعم تعليم النساء الأفغانيات بعد هيمنة حركة طالبان على الحكم.

وأشار بلينكن - في تصريحات أوردتها قناة "الحرة" الأمريكية، مساء اليوم الثلاثاء - إلى مشاركة جامعات أمريكية مختلفة وشركات تكنولوجيا في دعم تعليم المرأة الأفغانية.

يذكر أن اليونسكو قد أدانت بشدة قرار حركة طالبان بمنع النساء من الالتحاق بالجامعات، وقد صدر هذا القرار بعد عدة أشهر من استبعاد الفتيات من التعليم الثانوي، موضحة أن هذا سوف يترتب عليه عواقب وخيمة ولا رجعة فيها بالنسبة إلى التنمية الاجتماعية والثقافية والاقتصادية لأفغانستان. ولا يمكن لأفغانستان إحراز أي تقدم طالما أن نصف سكانها ممنوعون من مواصلة تعليمهم والمشاركة في الحياة العامة.

وكانت أفغانستان قد شهدت تقدمًا كبيرًا في مجال التعليم بين عامي 2001 و2018، بدعم من اليونسكو والمجتمع الدولي، وتضاعف عدد النساء في التعليم العالي عشرين مرة تقريبًا، حيث كان 5,000 في عام 2001 وأصبح 90,000 في عام 2019، ووصلت النساء إلى مناصب المسؤولية في مجالات الطب والقانون والصحافة والسياسة، وكان لها دور مؤثر في إحداث تحول في البلد.