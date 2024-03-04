الحذر يسيطر على أسواق أوروبا قبل اجتماع البنك المركزي

استقرت مؤشرات الأسهم الأوروبية، خلال تعاملات اليوم الإثنين 4-3-2024، وذلك مع استمرار المستثمرين في توخي الحذر قبل اجتماع السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي في وقت لاحق من الأسبوع، في حين عوض ارتفاع أسهم قطاع التكنولوجيا جزئيًا خسائر المؤشرات الفرعية الأخرى.

ولم يشهد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي تغيرا يذكر بحلول الساعة 0824 بتوقيت غرينتش بعدما أغلق عند مستوى قياسي مرتفع الجمعة.

واقتفى المؤشر الفرعي للتكنولوجيا أثر أسهم شركات الذكاء الاصطناعي على مستوى العالم وارتفع بنحو واحد بالمئة، في حين سجلت أسهم شركات السلع الشخصية والمنزلية الانخفاض الأكبر بتراجعها 0.7 بالمئة.

وزاد سهم دليفري هيرو 5.3 بالمئة بعدما أعلنت شركة توصيل الطعام عبر الإنترنت عن صفقة تمويل وتحركات أخرى بشأن ديونها.

وألغى المساهمون المؤسسون لشركة سوفت وير وان اتفاقهم مع شركة باين كابيتال الأميركية للاستثمار لشراء الشركة مما أدى إلى انخفاض سهم شركة خدمات تكنولوجيا المعلومات السويسرية 1.9 بالمئة.

ويجتمع البنك المركزي الأوروبي الخميس، ومن المتوقع أن يثبت أسعار الفائدة عند أربعة بالمئة لكنه سيخفض على الأرجح توقعاته للتضخم مما يشير إلى خفض أسعار الفائدة في نهاية المطاف