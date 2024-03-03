البورصة تتخلى عن مكاسبها وتخسر مليار جنيه بنهاية تعاملات اليوم

تخلت مؤشرات البورصة بنهاية جلسة تعاملات اليوم الأحد عن مكاسبها الصباحية متأثرة بمبيعات المستثمرين العرب والأجانب.

تراجع رأس المال السوقي للأسهم بقيمة مليار جنيه، ووصلت القيمة السوقية للأسهم إلى مستوى 1.998.2 تريليون جنيه.

ارتفع مؤشر إيجي أكس 30 الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة بنسبة 0.3% ليصل إلى مستوى 29053 نقطة.

كما شهد مؤشر إيجي أكس 70 الذي يقيس أداء الأسهم الصغيرة والمتوسطة هبوطا بنسبة 0.2%، ليغلق عند مستوى 7291 نقطة.

هبط مؤشر إيجي أكس 100 الأوسع نطاقا والذي يضم الشركات المكونة لمؤشري إيجي أكس 30 وإيجي أكس 70 بنسبة 0.1%، ليغلق عند مستوى 10238 نقطة.

اتجهت تعاملات المصريين للشراء وبلغت صافي مشترياتهم 868 مليون جنيه مقابل عمليات بيعيه للمستثمرين الأجانب والعرب وسط تداولات 4.2 مليار جنيه.