نصب على 3 أشخاص بحجة توظيف أموالهم.. الإيقاع بتاجر عقارات في الدقهلية

نجحت أجهزة وزارة الداخلية، في كشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة المنصورة بمديرية أمن الدقهلية من(3 أشخاص- مقيمون بدائرة المركز) بتضررهم من (تاجر عقارات- مقيم بدائرة المركز ) لقيامه بالنصب عليهم والتحصل منهم على مبالغ مالية، نظير توظيفها فى مجال تجارة العقارات مقابل أرباح شهرية، إلا أنه توقف عن سداد الأرباح ولم يقم برد المبالغ المالية لهم.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المذكور، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة.

جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام.