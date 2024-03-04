الإثنين 04 مارس 2024
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د. وجدى زين الدين
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

القبض على عاطل أنهى حياة بائع بسلاح أبيض في الشرابية

أجهزة الأمن
أجهزة الأمن

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الشرابية بإنبعاث رائحة كريهة من إحدى الشقق بدائرة القسم.

 

بالإنتقال والفحص تم العثور على جثة (بائع متجول- مقيم بدائرة القسم) فى حالة تحلل وبه إصابة عبارة عن جرح طعنى.. وتبين أن قاطن الشقة محل الواقعة (عاطل) وأنه وراء إرتكاب الواقعــــة.

 

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه.. وبحوزته (سلاح أبيض "سكين" المُستخدم فـــى إرتكاب الواقعــة).. وأقر بأنه أثناء تعاطى المواد المخدرة صحبة المجنى عليه حدثت بينهما مُشادة كلامية تطورت لمشاجرة قام خلالها بالتعدى عليه بإستخدام السلاح المضبوط مُحدثاً إصابته التى أودت بحياته.

 

جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام.

 

 

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