ختام برنامج تدريبي لتأهيل معلمي الإنجليزية بأزهر الاسماعيليه

ختام فعاليات البرنامج التدريبي TEA لمعلمي اللغة الإنجليزية بمنطقة الإسماعيليّة الازهرية

اختتمت اليوم الاثنين فعاليات الجلسات التدريبية للعام الثاني على التوالي من برنامج تدريب معلمي اللغة الإنجليزية "TEA" بمنطقة الإسماعيليّة الأزهرية بجميع إداراتها.

يأتي برنامج TEA في إطار الشراكة بين قطاع المعاهد الأزهرية، والمجلس الثقافي البريطاني، ويعد من أكبر البرنامج التدريبية المتكاملة، والتي يتم تنفيذها على مدار 3 أعوام، حيث بدأ العام الماضي، ويستمر حتى عام 2025، ويهدف إلى تطوير تعليم اللغة الإنجليزية، واشتمل البرنامج على مجموعة من الموضوعات المتنوعة، منها أساليب التدريس الحديثة، واستخدام التكنولوجيا في التعليم، وتقييم الطلاب، وإدارة الصف، بالإضافة إلى مهارات اللغة الإنجليزية، التي يتم تناولها في 72 ساعة تدريبية.

وكان البرنامج أقيم تحت رعاية فضيلة الشيخ ممدوح عبدالجواد، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيلية الأزهرية،والذي بالشكر والتقدير لقيادات الأزهر الشريف، على الحرص الدائم على النهوض بالمعلم والارتقاء بالعملية التعليمية وتطويرها، كما توجه بالشكر للقائمين على البرنامج بمنطقة الإسماعيليّة من المدربين وهم راندا محمد (مدرب ومشرف البرنامج) و هبة السيد .و أحمد علي ومصطفى كامل

و رشا عبد الرحمن وعبد العزيز محمد