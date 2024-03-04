خلافات مالية تودي بحياة عامل على يد كهربائي في المرج

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة من إحدى المستشفيات بإستقبالها جثة أحد الأشخاص وبها إصابات بطلق خرطوش إثر إدعاء مشاجرة.

بالإنتقال والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين المتوفى (عامل - مقيم بدائرة القسم) و(كهربائى- مقيم بدائرة القسم "مصاب بجروح متفرقة")وذلك بسبب خلافات مالية بينهما تطورت لمشاجرة قام على إثرها الثانى بإطلاق عيار نارى (بإستخدام فرد خرطوش) تجاه المتوفى، نتج عنه إصابته التى أودت بحياته.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه.. وبحوزته السلاح المستخدم فى إرتكاب الواقعة وإعترف بإرتكاب الواقعة.

جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام.