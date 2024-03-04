الإثنين 04 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

الإيقاع بشخصين غسلا 40 مليون جنيه من الإتجار بالعملة

أجهزة الأمن
أجهزة الأمن

كثفت أجهزة وزارة الداخلية، جهودها لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

 

إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" –مقيمان بمحافظتى القاهرة والجيزة) لقيامهما بغسل أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء ، وإظهارها كأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق(شراء الأراضىوالسيارات والدراجات النارية- تأسيس الشركات).

 

وقُدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكوران بـ (40) مليون جنيه.

 

جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام.

 

 

مواد متعلقة

سقوط 4 أشخاص لتنقيبهم عن الآثار في 15 مايو

رصد 13 ألف قضية سرقة تيار كهربائي

رصد 1470 مخالفة داخل محطات المترو والقطارات

تحرير 18 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال يوم

تحرير 166 مخالفة للمحال غير الملتزمة بقرار الغلق

مقتل عامل على يد كهربائى بمنطقة المرج

القبض على 3 متهمين لحيازتهم أسلحة بيضاء في الإسكندرية

سقوط 31 شخصًا لحيازتهم أسلحة نارية غير مرخصة في أسيوط
الجريدة الورقية