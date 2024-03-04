خدمات طبية وعلاجية لـ 1165 مواطنًا في دسوق

أعلن محافظ كفرالشيخ اللواء جمال نورالدين، تقديم خدمات طبية وعلاجية لـ 1165 مواطنًا بالقافلة العلاجية المجانية بقرية الطراوى مركز دسوق، وإجراء 307 تحليل طبى و75 حالة أشعة و210 فحص طبى لـ 105 مواطنًا، وذلك فى إطار استدامة المبادرة الرئاسية "100 مليون صحة"، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية.

أوضح المحافظ أن القوافل شملت عددًا من التخصصات والخدمات الطبية والعلاجية المتنوعة من بينها "الباطنة، والمسالك، والجراحة العامة، والأطفال، والجلدية، وتنظيم الأسرة، والأسنان، والعظام، والرمد، والأنف والأذن"، فضلًا عن وجود صيدلية تتوافر بها كافة الأدوية، هذا بالإضافة إلى تحويل 13 مواطنًا إلى إحدى المستشفيات التابعة لمديرية الشئون الصحية بكفرالشيخ، لإستكمال التدخلات الطبية اللازمة، أو إستخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة، وذلك لتحسين مستوى الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمواطنين على مستوى المحافظة.

وأشار إلى أن القوافل الطبية من أهم أهداف المبادرة الرئاسية " حياة كريمة" بتوفير خدمة طبية متميزة للمواطنين في الريف المصري، وتبرز إهتمام الدولة بالقطاع الطبي، من خلال تقديم الخدمات الصحية بالقرى والنجوع، والكشف المبكر والعلاج المجاني للأمراض المختلفة، فضلًا عن نشر الوعي الصحي من خلال تنظيم ندوات وورش عمل للتوعية بأهمية النظافة الشخصية والوقاية من الأمراض.

أضاف نورالدين أن القوافل الطبية تساهم في تحسين مستوى الصحة العامة في المجتمعات الريفية، وتخفف من عبء السفر على المواطنين لتلقي العلاج في المدن، وتساعد في تخفيف العبء المالي عليهم، وتشجع على الفحص الدوري ونمط الحياة الصحي، وتحسن من جودة الخدمات الصحية المقدمة، وتساهم في تغيير السلوكيات الصحية للمواطنين.

أكد أن القوافل الطبية تلعب أيضًا دورًا هامًا فى تحسين الرعاية الصحية، والصحة العامة للمواطنين، من خلال التثقيف الصحى وتعزيز الوقاية من الأمراض، مشيرًا إلى إنتظام جدول تنقل القوافل، والتوسع فى الإنتشار بقرى ومراكز المحافظة، لتقديم خدمات طبية وعلاجية أفضل للمواطنين.