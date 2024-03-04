رصد 13 ألف قضية سرقة تيار كهربائي

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، شن الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.

جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام.

كثفت أجهزة الوزارة بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الإقتصادى، الحملات الأمنية بالتنسيق مع الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة فى مجال أعمال تلك الإدارات.

قامت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء، بعدة حملات، أسفرت عن ضبط (13178) قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد.