الإثنين 04 مارس 2024
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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د. وجدى زين الدين
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

تحرير 18 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال يوم

حملة مرورية
حملة مرورية

كثفت أجهزة وزارة الداخلية الحملات المرورية على الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

 

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.. حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (18275) مخالفة مرورية متنوعة.. من بينها المخالفات التالية:

(563) مخالفة السير بدون تراخيص.

(38) دراجة نارية مخالفة.

(9093) مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

(16) مخالفة موقف عشوائى.

(569) مخالفة التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة.

(4) مخالفات لشروط التراخيص.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.

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