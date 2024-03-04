تحرير 166 مخالفة للمحال غير الملتزمة بقرار الغلق

فى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن إتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء، فقد أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة عن تحرير (166) مخالفة للمحال التى لم تلتزم بقرار الغلق.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.

إحالة المتهمين بتزوير المحررات الرسمية للمحاكمة الجنائية



في سياق آخر، أحالت النيابة العامة بالجيزة المتهمين بتزوير المحررات الرسمية إلى المحاكمة الجنائية، وأقر المتهمون بتزوير المحررات الرسمية في أقوالهم أمام جهات التحقيق المختصة بارتكاب الجريمة.

وأضاف المتهمون في أقوالهم بالتواصل مع العملاء الراغبين فى الحصول على الأوراق المزورة عبر مواقع التواصل الاجتماعى.



وقررت النيابة العامة حبس تشكيل عصابى تخصص في تزوير المحررات الرسمية، وطلبت النيابة بسرعة التحريات حول الواقعة لكشف ملابسات الجريمة وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه.



وتمكنت الأجهزة المعنية من ضبط تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى تزوير المحررات الرسمية، حيث أكدت المعلومات قيام التشكيل العصابى الذي يضم 4 أشخاص لإثنين منهم معلومات جنائية"، تخصص نشاطهم فى تزوير المحررات الرسمية بنطاق محافظتى البحيرة و الجيزة.

