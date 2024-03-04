رئيس المركز القومي للمسرح والموسيقى ينعى الفنان جميل برسوم

نعى الفنان القدير إيهاب فهمي، رئيس المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون والشعبية؛ الفنان جميل برسوم؛ الذي وافته المنية فجر اليوم الإثنين ٤ مارس ٢٠٢٤م.

يذكر أن الفنان جميل برسوم؛ شارك في بعض الأعمال التليفزيونية أشهرها مسلسل "آوان الورد"، "تحت الوصاية"، "كلبش"، "الطاووس"، "أهل كايرو"، وأعمال سينمائية أهمها: "ولاد العم"، "الفيل الأزرق"، "الكنز".

كما تم تكريمه بمهرجان المركز الكاثوليكي للسينما؛ برئاسة الأب بطرس دانيال على مجمل أعماله.



رحم الله الفقيد وألهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان.