الإثنين 04 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

رئيس المركز القومي للمسرح والموسيقى ينعى الفنان جميل برسوم

الفنان جميل برسوم
الفنان جميل برسوم

نعى الفنان القدير إيهاب فهمي، رئيس المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون والشعبية؛ الفنان جميل برسوم؛ الذي وافته المنية فجر اليوم الإثنين ٤ مارس ٢٠٢٤م.

يذكر أن الفنان جميل برسوم؛ شارك في بعض الأعمال التليفزيونية أشهرها مسلسل "آوان الورد"، "تحت الوصاية"، "كلبش"، "الطاووس"، "أهل كايرو"، وأعمال سينمائية أهمها: "ولاد العم"، "الفيل الأزرق"، "الكنز".

 

كما تم تكريمه بمهرجان المركز الكاثوليكي للسينما؛ برئاسة الأب بطرس دانيال على مجمل أعماله.


رحم الله الفقيد وألهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان.

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