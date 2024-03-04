رئيس اتحاد الكرة مع بعثة الزمالك في مطار القاهرة

استعدادا للسفر إلى السعوديه

تصادف وجود جمال علام، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، ودينا الرفاعي، عضو مجلس إدارة الاتحاد، مع بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في مطار القاهرة الدولي، تمهيدًا للسفر إلى السعودية، بعد قليل، استعدادًا لخوض مباراة نهائي كأس مصر أمام الأهلي.

وحرص جمال علام ودينا الرفاعي على مصافحة الكابتن حسين لبيب، رئيس نادي الزمالك، وأعضاء مجلس إدارة النادي داخل المطار، ودار حديث ودي بين الطرفين.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة الأهلي يوم الجمعة المقبل في نهائي كأس مصر للموسم الماضي.