أمير الكويت يتوجه إلى الإمارات في زيارة رسمية.. غدًا

أعلن الديوان الأميري الكويتي، توجه أمير الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، والوفد الرسمي المرافق له، يوم غد الثلاثاء إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك في زيارة دولة.

ويقوم الشيخ مشعل الأحمد الصباح بزيارات خارجية بدأها بالسعودية ثم سلطنة عمان والبحرين. وتأتي الزيارات بعد توليه الحكم في ديسمبر الماضي.

و استشهد صباح اليوم الاثنين، فتى فلسطيني، على يد جيش الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحامه مخيم الأمعري في الضفة الغربية، بحسب ما أعلنته وزارة الصحة بالمدينة.

وقالت وزارة الصحة في بيان وصل وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن الفتى مصطفى أبو شلبك -16 عاما- وصل جثة هامدة إلى المستشفى برام الله على إثر إصابته برصاص الجيش الإسرائيلي في الرقبة والصدر.

وذكر شهود عيان في المدينة أن عناصر من الجيش الإسرائيلي اقتحموا المخيم وقاموا بتفتيش المنازل ومصادرة عدد من المركبات الخاصة بالسكان المحليين.

وبحسب شهود عيان، فقد اندلعت اثر ذلك مواجهات بين الشبان في المخيم وعناصر الجيش الإسرائيلي الذي أطلق النار.

فيما ذكرت مصادر أمنية فلسطينية أن مسلحين فلسطينيين انضموا أيضا إلى المواجهات مع الجيش وسمع تبادل إطلاق نار بين الجانبين.

وفي ذات السياق فجرت قوات إسرائيلية منزلا يعود لمعاذ المصري، في حي المخفية بمدينة نابلس شمال الصفة الغربية، الذي سبق اتهامه بتنفيذ هجوم ضد مستوطنين إسرائيليين العام الماضي.

وقُتل المصري في عملية عسكرية نفذتها القوات الإسرائيلي في مايو الماضي بالبلدة القديمة بمدينة نابلس.

وتشهد مدن وقرى الضفة الغربية اقتحامات ينفذها الجيش الإسرائيلي بشكل يومي بزعم إلقاء القبض على مطلوبين فلسطينيين "يهددون أمن إسرائيل".