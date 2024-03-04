الأهلي يتوجه إلى السعودية بعد غٍدٍ استعدادًا لقمة الكأس

يستعد الفريق الأول لكره القدم من النادي الاهلي للتوجه إلى المملكة العربية السعودية مساء بعد غد الاربعاء لملاقاة نظيره الزمالك الجمعة المقبل على ملعب المملكة أرينا في نهائي مسابقه كأس مصر.

وتعد هذه المواجهة هي الأولى تاريخياً في نهائي مسابقة كأس مصر التي تقام خارج البلاد.

ومن المقرر ان يستأنف الفريق الأول الاحمر تدريباته اليوم استعدادا للقمه المرتقبة ، والتي تدار تحت صافرة تحكيمية أجنبية.

وخاض لاعبو الأهلي الذين شاركوا في مباراة يانج أفريكانز التنزاني تدريبات استشفائية اول أمس السبت‏للتخلص من الإجهاد العضلي، فيما اشتملت تدريبات باقي اللاعبين على جزء بدني وتقسيمة بالكرة والتي حرص خلالها الجهاز الفني على تطبيق الجوانب الخططية.‏

وواصل محمد الشناوي كابتن الفريق تنفيذ برنامجه التأهيلي بالجري حول الملعب وأداء بعض ‏الفقرات ضمن البرنامج الخاص به تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي.‏

وأغلق الأهلي ملف بطولة دوري أبطال إفريقيا بشكل مؤقت بعد الفوز على يانج أفريكانز في ‏المباراة التي أقيمت الجمعة الماضي على ستاد القاهرة بهدف دون رد، وحسم التأهل إلى الدور ربع ‏النهائي للبطولة متصدرًا قمة المجموعة الرابعة برصيد 12 نقطة.