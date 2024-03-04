شوبير يُعلن عن صدمة لجماهير الأهلي قبل لقاء الزمالك

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن مفاجأة مدوية لجماهير النادي الأهلي، وذلك قبل أيام قليلة من المواجهة المنتظرة أمام الزمالك في نهائي كأس مصر الذي سيقام 8 مارس بالمملكة العربية السعودية.



حيث تحدث شوبير في برنامجه الإذاعي صباح اليوم الاثنين ان المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي ابتعد عن التشكيل الأساسي للفريق أمام الزمالك في قمة الكأس القادمة، بعد إصابته الأخيرة في مران الفريق بشد في العضلة الخلفية.

وبات غياب وسام أبو علي بمثابة ضربة قوية للمدرب السويسري مارسيل كولر الذي بات يعتمد عليه في تشكيلته في ظل استبعاد كهربا عقب أزمته الأخيرة.



كما أكد شوبير أن محمد الضاوي كل ما يتعافي من إصابة يقع في أخرى جديدة، مرة كان عنده (خُراج) ثم شد عضلي".

وتابع:" اللاعب مختفي تماما مع الفريق عشان نقدر نقيمه، وأحمد عبد القادر مش عارف هيسافر ولا لأ بسبب موقفه مع مارسيل كولر".



في سياق متصل يستعد الفريق الأول لكره القدم من النادي الاهلي للتوجه إلى المملكة العربية السعودية مساء بعد غد الاربعاء لملاقاة نظيره الزمالك الجمعة المقبل على ملعب المملكة أرينا في نهائي مسابقه كأس مصر.

وتعد هذه المواجهة هي الأولى تاريخياً في نهائي مسابقة كأس مصر التي تقام خارج البلاد.

ومن المقرر ان يستأنف الفريق الأول الاحمر تدريباته اليوم استعدادا للقمه المرتقبة ، والتي تدار تحت صافرة تحكيمية أجنبية.

وخاض لاعبو الأهلي الذين شاركوا في مباراة يانج أفريكانز التنزاني تدريبات استشفائية اول أمس السبت‏للتخلص من الإجهاد العضلي، فيما اشتملت تدريبات باقي اللاعبين على جزء بدني وتقسيمة بالكرة والتي حرص خلالها الجهاز الفني على تطبيق الجوانب الخططية.‏