وكيل تعليم الغربية يتفقد مدرسة كفر الزيات الصناعية

تفقد ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم اليوم الاثنين ؛ مدرسة كفر الزيات الثانوية الصناعية الميكانيكية.

و شهد الحضور طابور الصباح ومراسم تحية العلم والنشيد الوطني والإذاعة المدرسية، كما أدى الطلاب عروضًا عسكرية ورياضية متميّزة نالت إعجاب واستحسان الحضور.

وفي نهاية الزيارة أثنى قائد قطاع الغربية لمدارس التأسيس العسكري على الجهد المبذول داخل المدرسة مشيداً بالأداء المتميز من الطلبة والعروض العسكرية المتميزة المقدمة، المنبثق من تعليمات القادة العسكريين، وأثنى على مجهودهم الواضح، كذلك من أعضاء هيئة التدريس بالمدرسة، والانضباط والنظام داخل المدرسة، مقدما الشكر والتقدير ناصر حسن، وكيل الوزارة، على الجهود المبذولة داخل مدارس التأسيس العسكري.

تأتي هذه الزيارة ضمن سلسلة الزيارات المستهدفة لمدارس الغربية لتقييم المدارس لصالح مسابقة أكفأ مدرسة ثانوي عسكري (عام – تأسيس).