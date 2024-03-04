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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

اقتصاد

سعر الدينار الكويتي بالبنوك اليوم الإثنين

الدينار الكويتي
الدينار الكويتي

ننشر سعر الدينار الكويتي اليوم الإثنين 4-3-2024، أمام الجنيه المصري بالبنوك المصرية، مسجلًا فى البنك الأهلي المصري سعر 99.36 جنيه للشراء، و100.31 جنيه للبيع، أما متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصري سجل 100.16 جنيه للشراء، و100.59 جنيه للبيع.

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 سعر الدينار الكويتي فى بعض البنوك كالتالى:

سعر الدينار الكويتي فى البنك المركزي المصري

100.16 جنيه للشراء.

 

100.59 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي فى البنك الأهلي المصري

99.36 جنيه للشراء.

 

100.31 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي فى بنك مصر

100.04 جنيه للشراء.

 

100.32 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي فى بنك الإسكندرية

97.18 جنيه للشراء.

 

100.65 جنيه للبيع.

 

سعر الدينار الكويتي فى البنك التجاري الدولي cib

97.30 جنيه للشراء.

 

100.08 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي فى مصرف أبو ظبي الإسلامي

98.09 جنيه للشراء.

 

100.65 جنيه للبيع.

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