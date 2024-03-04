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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

انطلاق أعمال الدورة الثالثة من المؤتمر التقني ليب 2024 في الرياض

ليب 2024
ليب 2024

انطلقت أعمال الدورة الثالثة من المؤتمر التقني "ليب 2024" الأكثر حضورًا في العالم، اليوم الإثنين، بمركز الرياض للمعارض والمؤتمرات في ملهم شمال مدينة الرياض.

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وذكرت قناة السعودية الإخبارية، أن المؤتمر جاء تحت شعار "آفاق جديدة"، ومن المقرر أن تستمر أعماله حتى يوم الخميس المقبل، بمشاركة أهم المتحدثين في قطاع التقنية والخبراء والمهتمين.

 

وتتناول جلسات اليوم الأول من المؤتمر التقني "ليب 2024" عدة موضوعات منها الذكاء الاصطناعي، وتقنيات المدن الذكية، وتأثير الرقمنة والذكاء الاصطناعي على القوى العاملة، والحوسبة الخضراء، ومستقبل الابتكار، والتحول الإستراتيجي، والاستثمار في مستقبل البشرية.

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