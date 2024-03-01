الجمعة 01 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

البرلمان العربي: الطفرة التنموية غير المسبوقة لمدينة الرياض ترجمة لرؤية خادم الحرمين وولي عهده

رئيس البرلمان العربي
رئيس البرلمان العربي

أشاد السيد عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، بالنهضة التنموية الشاملة التي تشهدها العاصمة السعودية الرياض والتي جعلت منها مركزاُ إقليمياً ودوليا بفضل ما تمتلكه من إمكانيات هائلة، وقبلة للمستثمرين من جميع دول العالم، بفضل الرؤية الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء  وما تنفذه مدينة الرياض من مشروعات تنموية كبرى تتوافق مع رؤية السعودية 2030، بما في ذلك "مشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام" وبرنامج "الرياض الأخضر" الذي يسعى لزراعة ما يزيد عن 7 ونصف مليون شجرة بالرياض، والذي يعكس اهتمام المملكة بمواجهة التغيرات المناخية، وحرصها على التصدي لها وتحسين المناخ العام.



جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها العسومي للهيئة الملكية لمدينة الرياض حيث التقى كبار المسئولين في الهيئة الملكية لمدينة الرياض الذين قدموا شرحا مفصلا عن المخططات والمشاريع التنموية الكبرى التي تقوم بها الهيئة في مدينة الرياض وما وصلت له من إنجازات.



و ثمن العسومي، المخطط الاستراتيجي الشامل لمدينة الرياض، والمخطط الاستراتيجي الإقليمي لمنطقة الرياض والذي يهدف لجعل منطقة الرياض منطقةً متعددة الوظائف الاقتصادية، وجاذبة للاستثمار، وذات تنمية متوازنة مما يجعلها قبلة عالمية لاستقطاب كبرى الشركات والمؤسسات الدولية لتكون مركزا إقليميا ودوليا راعيا لمختلف الفعاليات الاقتصادية والثقافية والفنية والرياضية.

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