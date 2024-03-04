بضعة أيام على حلول شهر رمضان المبارك، وتنتشر موائد الرحمن في العديد من الدول العربية والإسلامية في هذ الشهر الكريم، ويعود أصل هذه العادة بحسب التاريخ الإسلامي إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم، حيث كان يقوم عليه الصلاة والسلام بإرسال وجبات السحور والفطور في رمضان مع الصحابي بلال بن رباح إلى وفود قدمت من الطائف واستقرت في المدينة بعدما أعلنت إسلامها ، وسجلت كتب التاريخ أن الخلفاء الراشدين قد سنوا هذه السُنّة أيضا من بعد رسول الله، حيث كان الخليفة عمر بن الخطاب يقيم الدور لضيافة وإفطار الصائمين، وتطورت الفكرة لتصبح تدريجياً على ما هي عليه الآن في الدول العربية المختلفة ، ويقوم العديد من المواطنين بإقامة موائد لإفطار الصائمين، وتقديم وجبات للسحور للحصول على الأجر والثواب في الشهر الكريم ، ولكن توجد عدة ضوابط وشروط لإقامة مائدة الرحمن في شهر رمضان 2024.

وحددت الوحدات المحلية شروط وضوابط إقامة موائد الرحمن في شهر رمضان 2024 ضمن استعدادات الدولة لاستقبال الشهر الكريم للحفاظ على النظام ومنع أي اشغالات والحفاظ على المظهر الحضاري للشوارع و الميادين ومنع أي زحام مع ضرورة الحصول على التصريح اللازم لها وعدم السماح غير بإقامة أي سرادقات أو موائد دون ترخيص من الحي المختص.

شروط وضوابط إقامة موائد الرحمن

من ضوابط وإجراءات إقامة موائد الرحمن في شهر رمضان ، قيام صاحب الشأن سواء كان شخص أو جمعية بتقديم طلب إلى الوحدة المحلية التابع لها لإقامة مائدة الرحمن في شهر رمضان 2024، وعدم إقامة مائدة الإفطار أمام منشأة حكومية او في الميادين والشوارع الرئيسية كما يفضل تنظيم مائدة الرحمن في الملكيات الخاصة لمنع اي زحام أو مضايقات، والتشديد على إجراءات الوقاية والحماية المدنية، وفي حالة إقامة مائدة في دار مناسبات لابد من أخذ موافقة الجهة المختصة سواء كانت وزارة الأوقاف وخلافه.

الحفاظ على الطريق في شهر رمضان 2024

من شروط وضوابط إقامة موائد الرحمن الابتعاد عن الطريق العام لمنع تعطل حركة المرور والحفاظ على نظافة المكان وإزالة تراكمات القمامة اولا باول بالتعاون مع هيئة النظافة وعلى المختصين في الأحياء والمدن معاينة المواقع المحددة لإقامة الموائد وتقديم التسهيلات للراغبين في إقامة موائد الرحمن سواء جمعيات أو المجتمع المدني أو المواطنين.

ويجب التعهد بعدم تراكم القمامة في المكان المقام به مائدة الرحمن وذلك بالتعاون مع هيئة نظافة الحي.

كذلك عدم إقامة مائدة الإفطار أمام منشأة حكومية.

ويفضل إقامة موائد الرحمن فى الملكيات الخاصة.

كما يجب الحصول على الموافقات الأمنية لإقامة مائدة الإفطار فى الأماكن العامة أو بجوار دور المناسبات أو المساجد.