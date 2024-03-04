مظاهر الاحتفال بشهر رمضان في بعض الدول

أيام قليلة ويهل علينا شهر رمضان الكريم، فهو من الشهور العظيمة عند الله عزوجل لما له من فضل كبير وأجر عظيم، فينتظره جميع المسلمين في كل بقاع الأرض ويستعدون له من شهر شعبان.



ولشهر رمضان روحانيات خاصة، فصيامه ركن من أركان الإسلام الخمسة، فهو يُغذي الروح ويُطهر النفس ويُهذبها، فضًلا عن أنه له طقوس خاصة في معظم دول العالم.

وترصد"بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي طقوس ومظاهر الاحتفال بشهر رمضان في الدول:

مصر

تتعدد مظاهر الاحتفال بالشهر الكريم في مصر بشكل خاص، فتتزين الشوارع والمنازل بزينة رمضان، فضًلا عن الفانوس الذي يعد رمز الاحتفال في كل بيت مصري، وبعد الافطار يؤدي المسلمين صلاو التراويح في المساجد.

الجزائر

كما تتعدد مظاهر الاحتفال بالشهر الكريم في الجزائر، فلكل منطقة مظاهر في الاحتفال وفقًا لثقافتها، ففي هناك عادة تسمي "التشعبنية"وهي لتوديع شهر شعبان وتمهيدًا لاستقبال شهر رمضان، وتحرص ربات المنازل على تنظيف البيت وشراء الأواني الجديدة للطهي في رمضان.

السعودية

تحتفي السعودية برمضان من خلال شراء كميات كبيرة من الأنواع المختلفة للبلح لتخزينها في الثلاجات، وذلك لتناولها على الإفطار، فضًلا عن انتشار الموائد الرمضانية في الحرمين ونقل صلاة التراويح على الفضائيات في رمضان.

أوزبكستان

تعد حفلات الإفطار الجماعية التي يتم تقديم خروف كامل بها، وتحضير الأنواع المختلفة من الشاي من أهم الطقوس الرمضانية في أوزبكستان.

تركيا

تحتفل تركيا برمضان وفقًا لعادات متوارثة منذ الدولة العثمانية، وهي لافتات ضوئية يتم وضعها بين المآذن للترحيب بالشهر الكريم، ويتم توزيع الحلوى على المارة والاقارب.