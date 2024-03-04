تتجه الأنظار مساء اليوم الإثنين، نحو أرضية ستاد «هزاع بن زايد» معقل فريق العين الإماراتي، حيث سيتضيف ضيفًا من العيار الثقيل بمواجهة فريق النصر السعودي في ربع نهائي دوري أبطال آسيا.

تشكيل العين الإماراتي المتوقع لمواجهة النصر السعودي الليلة

حارس المرمى: خالد عيسى

الدفاع : إريك، دامان كوماري، خالد الهاشم، عبد الكريم تراوري

الوسط: بارك يونج وو، محمد البلوشي، سلطان الشامسي

الهجوم: أليخاندرو روميرو، عمر أتزيلي، جوسنا إبيانفي



موعد مباراة النصر والعين في دوري أبطال آسيا

وتقام المباراة في السادسة مساء بتوقيت مصر، السابعة مساءً بتوقيت السعودية على ملعب ”هزاع بن زايد” في مدينة العين الإماراتية.



القنوات الناقلة لمباراة النصر والعين الإماراتي اليوم في دوري أبطال آسيا

تنقل المواجهة عبر قناة BEIN SPORTS ASIA وقناة الكأس القطرية وقناة SSC

وسوف يتم بث المواجهة على قناة SSC SPORT 1 HD بتعليق فهد العتيبي و SSC SPORT 5 HD بتعليق رؤوف خليف.