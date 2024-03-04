السيطرة على حريق في إحدى المدارس بأكتوبر

نجحت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة في السيطرة على حريق محدود نشب داخل غرفة الكمبيوتر بإحدي المدارس بمدينة 6 أكتوبر دون وقوع إصابات.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغاً بنشوب حريق داخل مدرسة بدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر.

انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحريق وتم الدفع بسيارتي إطفاء، وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلي المجاورات وبالفحص تبين أن الحريق نشب بغرفة الكمبيوتر نتيجة ماس كهربائي، وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية كافة اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

مصرع شخص وإصابة آخر في حادث تصادم بأكتوبر

لقى شخص مصرعه، وأصيب آخر نتيجة حادث تصادم سيارة ملاكي مع أخرى نصف نقل على طريق زويل أمام الجهاز اتجاه الواحات بمنطقة أكتوبر.

تلقت غرفة عمليات النجدة، إخطارًا مفاده وقوع حادث تصادم سيارة ملاكي مع سيارة نص نقل، ووجود جثة ومصاب بالطريق المشار إليه، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف لمحل البلاغ.

بالانتقال والفحص تبين وقوع حادث تصادم سيارة ملاكي مع نص نقل على طريق زويل امام الجهاز اتجاه الواحات بمنطقة أكتوبر، مما نتج عن مصرع شخص وإصابة آخر، تم إيداع الجثة بثلاجة حفظ الموتي وتم نقل المصاب إلي المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.