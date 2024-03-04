بيطري قناة السويس تحتفل باليوم العالمي للحياة البرية

بيطري القناة تحتفل باليوم العالمي للحياة البرية الثلاثاء 5 مارس

تنظم كلية الطب البيطري بجامعة قناة السويس احتفالها غدا الثلاثاء باليوم العالمي للحياة البرية والذي يتوافق الخامس من مارس كل عام .

يقام الاحتفال تحت رعاية ودعم الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، وبإشراف عام الدكتورة داليا منصور عميد كلية الطب البيطري، والدكتور محمد الشبراوي وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأوضحت الدكتورة داليا منصور أن قسم الحياة البرية وحدائق الحيوان ينظم الاحتفالية غدا الثلاثاء واكدت أن كلية الطب البيطري هي الأولى والوحيدة التي تحتفل باليوم العالمي للحياة البرية على مستوى الجامعات المصرية، مشيرة إلى أن هذا اليوم هو حدث عالمي يهدف إلى رفع مستوى الوعي بأهمية الحفاظ على الحياة البرية ودورها في الحفاظ على التنوع البيولوجي على كوكب الأرض.

بينما أكد الدكتور محمد الشبراوي إلى أن احتفالية الكلية باليوم العالمي للحياة البرية يحضرها عدد كبير من المهتمين بمجال البيئة والحياة البرية في مصر، وممثلين عن وزارة البيئة، والمحميات الطبيعية، منظمات المجتمع المدني المهتمة بالحياة البرية، ومصوري الحياة البرية في مصر.

حيث يتناول الاحتفال برامج لتوضيح النفع المستدام للحياة البرية، ودورها في الحفاظ على التنوع البيولوجي، وحماية السلالات من الانقراض، وتحقيق التوازن البيئي، مما يمثل دورا مؤثرا على المستوى الاقتصادي ورفاهية الإنسان.