مجاهد: عبد الله السعيد مكسب كبير للزمالك ولن يتأثر بضغط جماهير الأهلي في القمة

أكد أمير عزمي مجاهد نجم فريق الزمالك السابق أن مباراة الأهلي والزمالك القادمة في نهائي كأس مصر يوم الجمعة المقبل في السعودية خارج التوقعات لأنه مباراة بطولة.



وقال أمير عزمي مجاهد نجم فريق الزمالك السابق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق :" من وجهة نظري أن عبد الله السعيد مكسب كبير للزمالك ولن يتأثر بضغط جماهير الأهلي في القمة القادمة في نهائي كأس مصر ".



وتابع مجاهد: "صفقات الزمالك الجديدة ظهرت بمستوى جيد وأحمد حمدي قدم آداءً جيدًا في مباراة أبو سليم ".