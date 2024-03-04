إصابة 5 أشخاص إثر انقلاب سيارة على الطريق الصحراوي بأطفيح

أصيب 5 أشخاص إثر حادث انقلاب سيارة على صحراوي أطفيح، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.

تلقت غرفة إدارة النجدة بالجيزة بلاغا بوقوع حادث مروري بالطريق الصحراوي بمنطقة أطفيح، وعلى الفور انتقلت سيارات المرور والإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين انقلاب سيارة ووجود 5 أشخاص مصابين، تم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج.

وتسبب الحادث في ظهور كثافات مرورية للقادم من مناطق أطفيح اتجاه مناطق الجنوب، وعمل رجال المرور على إزالة آثار حطام الحادث، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

مصرع شخص وإصابة أخر في حادث تصادم بأكتوبر

لقى شخص مصرعه، وأصيب آخر نتيجة حادث تصادم سيارة ملاكي مع أخرى نصف نقل على طريق زويل أمام الجهاز اتجاه الواحات بمنطقة أكتوبر.

تلقت غرفة عمليات النجدة، إخطارًا مفاده وقوع حادث تصادم سيارة ملاكي مع سيارة نص نقل، ووجود جثة ومصاب بالطريق المشار إليه، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف لمحل البلاغ.

بالانتقال والفحص تبين وقوع حادث تصادم سيارة ملاكي مع نص نقل على طريق زويل امام الجهاز اتجاه الواحات بمنطقة أكتوبر، مما نتج عن مصرع شخص وإصابة آخر، تم إيداع الجثة بثلاجة حفظ الموتي وتم نقل المصاب إلي المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.