اسعار الذهب بمحلات الصاغة اليوم الإثنين 4-3-2024

شهد سوق الذهب اليوم في مصر استمرار الانخفاض وذلك بسبب تراجع دولار السوق السوداء لمستويات أقل من 40 جنيها مما تسبب في هبوط الذهب اليوم في مصر الآن ليتداول الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر عند 2700 جنيه للجرام بدون مصنعية.

أسعار الذهب اليوم:

عيار 24 يسجل 3086 جنيها.

عيار 21 يسجل 2700 جنيه.

عيار 18 يسجل 2314 جنيها.

الجنيه الذهب 21600 جنيه.

اونصة الذهب 1966 دولارا.

هبوط دولار السوق السوداء ينعكس على الذهب

شهد دولار سوق الذهب هبوطا إلى مستويات 46 جنيها لأول مرة منذ أكثر من 4 أشهر بسبب هبوط سعر الدولار فى السوق السوداء إلى ما دون 40 جنيها اليوم الأحد.

ويٌقصد بـ دولار الذهب هو الدولار الذى يتم احتساب سعر الذهب فى مصر بناءً عليه، بمعنى أن سعر الذهب يكون محسوب على سعر دولار مرتبط بحركة دولار السوق السوداء ويكون دولار سوق الذهب أعلى من سعر السوق السوداء.

الدولار في السوق السوداء

الدولار فى سوق الذهب الآن محسوب عند 46 جنيها، أى أن تسعير الذهب فى مصر الآن يتم وفق دولار محسوب عند 46 جنيها، وهذا إشارة إلى أن الدولار يتحرك فى نطاق أقل من ذلك بكثير فى السوق السوداء.

تطورات هبوط سعر الدولار فى السوق الموازى جاءت بعد إعلان الحكومة المصرية تسلم مصر 5 مليارات دولار أخرى من الدفعة الأولى لصفقة الشراكة الاستثمارية مع دولة الإمارات العربية المتحدة، بشأن مشروع تطوير وتنمية مدينة "رأس الحكمة" على الساحل الشمالى الغربى لمصر، وبذلك تكون الدفعة الأولى قد اكتملت بشكل فعليّ