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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

البنتاغون: روسيا يمكنها إغراق السفن الناقلة للجيش الأمريكي إلى أوروبا

سفن أمريكية
سفن أمريكية

أعلن مستشار البنتاغون السابق، دوغلاس ماكغريغور، أن أسطول الغواصات الروسي يمكن أن يغرق السفن التي تنقل الجيش الأمريكي إلى أوروبا في حالة نشوب صراع افتراضي بين القوتين العظميين.

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وقال ماكغريغور خلال مقابلة مع الصحفي ستيفن غاردنر، إنه "يجب أن يفهم الجميع أن روسيا لديها أسطول من الغواصات قادر على إغراق السفن التي يتم إرسالها للقتال معها".

وأضاف: "ببساطة لن نكون قادرين على نقل قواتنا البرية إلى أوروبا، لأن الغواصات في المحيط الأطلسي سوف تغرق".

وأشار العقيد إلى أن الغواصات النووية الروسية اليوم أكثر فتكا وفعالية من سابقاتها في الحرب العالمية الثانية.

ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.

وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف. ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال، وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.

 

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