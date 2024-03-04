رمضان 2024..قصة مسلسل «زوجة تحت الطلب» على الراديو 9090

على الرغم من عرض الكثير من المسلسلات عبر الشاشات فى شهر رمضان المبارك،إلا أن “الراديو” يكون له نصيب، حيث يقدم مسلسل "زوجة تحت الطلب".

المسلسل الإذاعى زوجة تحت الطلب:

يقدم الراديو “9090" خلال شهر رمضان المبارك، مسلسل كوميدي تدور أحداثه حول زوج مصري يعاني من المشاكل الزوجية والنكد، ويخشى أن يطلق زوجته خوفا من أن تقاضيه وتحول حياته إلى جحيم.

وذات يوم يقرأ بطل المسلسل خبرا في الجرائد بأن شركة fashion wife،استطاعت أن تخترع جهاز جديد له القدرة على تغيير الزوجة القديمة، بزوجة جديدة، فيقرر تجربة الجهاز، وتبدأ الأحداث في التوالي في إطار كوميدي خفيف.

المسلسل من بطولة إيهاب الزناتي، ساندي مراد،ويزو، سامح عبدالعزيز، محمد طه، خالد علي، مروة عبدالرحمن، تأليف هشام يحيي، إخراج محمد نشأت. يُذاع المسلسل على الراديو 9090، في تمام الساعة الثانية ظهرا، ويعاد 12 صباحا.

يذكر أن آخر أعمال “ويزو” في السينما، فيلم "أخى فوق الشجرة" الذي عرض في موسم إجازة منتصف العام الدراسى الماضى، والعمل بطولة رامز جلال، نسرين طافش، تارا عماد، حمدى الميرغنى، محمد ثروت، "ويزو"، ياسمين رحمى، حمدى فتحى أبو الريش وضيف الشرف إسلام إبراهيم، وتأليف لؤى السيد وإخراج محمود كريم