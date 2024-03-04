بعد انخفاض سعر الأعلاف.. أسعار الفراخ في رمضان (فيديو)

بعد انخفاض أسعار بعض السلع ومنها أعلاف الدواجن، والتي تؤثر بشكل مباشر على سعر الدواجن بالأسواق، خرج زف أبو الفتوح مبروك نائب رئيس شعبة التثمين باتحاد عام منتجى الدواجن ونائب رئيس شعبة الدواجن بالغرف التجارية ليبشر المواطنين بانفراجة في أسعار الدواجن قريبًا مع حلول شهر رمضان المبارك.

وقال مبروك خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "سي بي سي"، أن هناك بشرى سارة للمواطنين في أسعار الدواجن وذلك بعد انخفاض أسعار الأعلاف بنسبة 20% وأكثر، والذي تأثر به بشكل مباشر سوق الدواجن والبط والبروتين بشكل عام.

وأشار إلى أن انخفاض الدولار هو سبب انخفاض تلك الأسعار بسبب استيراد مكونات الأعلاف من الخارج، موضحًا أن سعر كيلو الدواجن سيتراوح بين 80 لـ 85 جنيه بعد الأسبوع الأول من شهر رمضان الفضيل، وبعد ذلك تأتي انخفاض الأسعار بشكل بطيء لمراعاة المنتجين، ومكاسبهم ضمانا للقيام بدورات أخرى ويستمر في الانتاج ويعود المنتجين الذين خرجوا من السوق الفترة الماضية مرة أخرى ويستأنفوا عملهم بمزارعهم.