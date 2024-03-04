نائبةُ الرئيس الأمريكي: يجب الوقف الفوري لإطلاق النار بغزة فالوضع غير آدمي

انسانيتنا تطالبنا بالتحرك

مع استمرار حرب الكيان الصهيوني الإسرائيلي الوحشية على قطاع غزة وشعبها، والتي تعتبر إبادة جماعية في حق الشعب الفلسطيني، دعت "كامالا هاريس" نائبة الرئيس الأمريكي، إسرائيل إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة.

كما دعت هاريس إسرائيل السماح بزيادة دخول المساعدات لتخفيف ما وصفتها بأنها ظروف "غير آدمية وكارثة إنسانية" يعيش فيها الفلسطينيون، وقالت خلال كلمتها أثناء زيارتها لمدينة "سيلما" بولاية ألاباما:"نظرا لحجم المعاناة الهائل في غزة، يجب أن يكون هناك وقف فوري لإطلاق النار، على الأقل خلال الأسابيع الستة المقبلة، وهذا هو المطروح حاليًّا على طاولة التفاوض".

وأضافت:"لابد لحكومة إسرائيل أن تفعل المزيد لزيادة تدفق المساعدات بشكل كبير، لأن الناس هناك تتضور جوعًا في غزة، والظروف غير آدمية وإنسانيتنا المشتركة تلزمنا بالتحرك".

وأضافت:"يجب على سلطات الاحتلال الإسرائيلي فتح معابر حدودية جديدة، ويجب عليهم ألا يفرضوا أي قيود غير ضرورية على إيصال المساعدات، ويجب عليهم ضمان عدم استهداف القوافل الإنسانية واستعادة الخدمات الأساسية والنظام في غزة حتى يمكن إيصال المزيد من الغذاء والمياه والوقود إلى المحتاجين".