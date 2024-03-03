الكويت تطلق مشروع السلال الغذائية وإفطار الصائم في فلسطين

أكدت جمعية الهلال الأحمر الكويتي اليوم الأحد استعداداها لشهر رمضان المبارك بإطلاق مشروع السلال الغذائية وإفطار الصائم للأشقاء في فلسطين، من خلال التبرع عبر الموقع الإلكتروني للجمعية تحت شعار (أغيثوا فلسطين).



وقالت الأمين العام في الهلال الأحمر مها البرجس إن الجمعية تواصل جهودها في مختلف المجالات الغذائية والطبية وغيرها في فلسطين لاسيما قطاع غزة، ضمن الرسالة الإنسانية السامية ونهج الكويت قيادة وحكومة وشعبا للتخفيف من المعاناة التي يمر بها الأشقاء الفلسطينون واستكمالا لعدة مشاريع إغاثية سابقة.

وأضافت البرجس أن هذا العمل واجب انساني وأخوي يحرص أهل الكويت على تأديته لأشقائهم الصامدين في فلسطين، مشيرة إلى أن الشهر الفضيل فرصة ملائمة لمد يد العون للأشقاء في فلسطين وتخفيف المعاناة الإنسانية عنهم لما يتعرضون لهم من الاعتداءات الإسرائيلية مستمرة.

وأوضحت أن مشروع إفطار الصائم في فلسطين سيستمر طوال شهر رمضان، مؤكدة أهمية دعم الجمعية لمواصلة دعم الأشقاء الفلسطينيين والتخفيف من معاناتهم في وجه عدوان الاحتلال الإسرائيلي، قائلة إنه "من واجبنا الإنساني تجاه الأشقاء في فلسطين وما يعانونه من ويلات الحرب من قبل الكيان الصهيوني يأتي مشروع السلة الغذائية وإفطار الصائم تلبية لحاجاتهم ومن باب الإخاء والتعاضد وذلك بالمساهمة عبر التبرع عبر الموقع الإلكتروني للجمعية تحت شعار (اغيثوا فلسطين)".

وأشارت إلى مواصلة جمعية الهلال الأحمر الكويتي جهودها لدعم الشعب الفلسطيني لاسيما في قطاع غزة وإرسال المزيد من المساعدات الإنسانية بكل أشكالها للتخفيف عن الأشقاء.