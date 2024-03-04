في يومها العالمي.. أعراض مرض السمنة وطرق الوقاية

يحتفي العالم في الرابع من مارس كل عام باليوم العالمي لمكافحة السمنة، وذلك من أجل تسليط الضوء على الحاجة إلى الحديث عن السمنة والشباب، والتي تعد قضية صحية رئيسية يعاني منها الكثير حول العالم.

تاريخ الاحتفال

ويرجع تاريخ الاحتفال بهذا اليوم من قبل الاتحاد العالمي للسمنة بالتعاون مع أعضائه العالميين، حيث تم الاحتفال به لأول مرة في عام 2015 كحملة سنوية بهدف تشجيع ودعم الإجراءات العملية التي من شأنها أن تساعد الناس في تحقيق وزن صحي والحفاظ عليه.

تقارير منظمة الصحة العالمية

ووفقًا لتقارير منظمة الصحة العالمية فإنه يعاني أكثر من نصف النساء (53%)، ونصف الرجال (45%) تقريبًا، وكذلك 8% من الأطفال والمراهقين في سِن المدرسة، من السمنة على نحو مثير للقلق، في حين يعاني 20.5% من زيادة الوزن.

والسمنة هي ارتفاع في نسبة الدهون في الجسم، وعادة ما يتم ربطها بارتفاع مؤشر كتلة الجسم لدى الفرد، والذي من خلاله يتم الربط ما بين وزن الفرد وطوله، حيث يعتبر الفرد مصابًا بالسمنة في حال تجاوز مؤشر كتلة الجسم لديه قيمة الـ 30.

أعراض السمنة

ضيق في التنفس

التعرق الزائد

آلام في الظهر والمفاصل

مشاكل في النوم

عدم القدرة على أداء المهام

التعب الخفيف إلى الشديد

مشاكل في الجلد والتعرق الشديد

طرق الوقاية

ممارسة الرياضة بإنتظام

تناول الكثير من الخضراوات والفواكه

تفضيل الطعام غير المصنع والطازج

الابتعاد عن الدهون المشبعة والمهدرجة

تقليل من تناول الحلويات والسكريات

مراقبة السعرات الحرارية التي تستهلكها

تناول الطعام في أوقات منظمة