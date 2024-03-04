أرسنال يواجه شيفلد يونايتد في الدوري الانجليزي الليلة

يتقابل فريق آرسنال مع نظيره شيفيلد يونايتد في العاشرة مساء اليوم، الاثنين، في المباراة التي تجمعهما على ملعب "برامول لين" فى ختام مباريات الجولة الـ 27 لمنافسات الدوري الإنجليزي.



ويسير فريق الكرة الأول بنادي أرسنال على خطى ثابته بتحقيق 6 انتصارات متتالية في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا العام.

ولعب أرسنال، ببطولة الدوري الإنجليزي هذا الموسم، 25 مباراة في الدوري الإنجليزي هذا الموسم حصد منها 55 نقطة، وحقق الفوز في 17 مباراة، وتعادل في 4 وتلقى هزائم آخرين.

وعلى الجانب الآخر، يدخل شيفليد يونايتد صاحب الأرض والجمهور في تلك المواجهة، مباراة آرسنال وهو يتذيل جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 13 نقطة فقط لا غير، بواقع 3 انتصارات و4 تعادلات، وتلقى الهزيمة في 19 مباراة.