الاحتلال يقتحم مدينة طولكرم ويطلق الرصاص وقنابل الغاز المسيلة للدموع

قامت قوات الاحتلا الصهيوني الإسرائيلي باقتحام، مدينة طولكرم الفلسطينية في الساعات الأولى من اليوم، واطلقت الأعيرة النارية وقنابل الغاز المسيلة للدموع لتمنع أي تواجد من الأهالي.

ووفق لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، فقد اقتحمت قوة عسكرية كبيرة ترافقها جرافات ضخمة المدينة من محورها الغربي، مرورا بدوار خضوري ودوار العليمي "المحاكم"، وشارع السكة، ودوار اكتابا، وشارع اسكان الموظفين وصولا الى مخيم نور شمس، واطلقت الأعيرة النارية وقنابل الغاز المسيل للدموع بكثافة خلال مرورها من دوار العليمي، بحسب مراسلة الوكالة.

كما دفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية كبيرة من آلياتها وجرافاتها باتجاه مخيم نور شمس، وفرضت طوقا مشددا عليه، قبل أن تقوم باقتحام حاراته وتحديدا المدارس، وجبل النصر وجبل الصالحين، وشارع المقبرة، فيما جرفت جرافات الاحتلال البنية التحتية في شوارع المخيم، إضافة إلى جزء من الشارع الجديد على أطرافه.

ووقعت اشتباكات بين شباب المنطقة وجنود الاحتلال وسط اطلاق كثيف للأعيرة النارية، في الوقت الذي تم سماع فيه اصوات انفجارات متتالية في المخيم، وحاولت جرافة احتلالية دهس احد الشبان اثناء تواجده على الرصيف في محيط دوار اليونس شمال مدينة طولكرم، الا انه تمكن من الفرار ولم يصب بأذى.