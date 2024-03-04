أسعار صرف الدولار بالبنوك بمستهل تعاملات الإثنين

حرصًا من بوابة الوفد الالكترونية على تقديم خدمة متميزة لقرائها، ننشر أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك في الساعات الاولى من صباح اليوم الإثنين، في ضوء ما يشهده العالم من حروب وأزمات اقتصادية تؤثر على سعر العملة الخضراء.



وترصد"بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي أسعار صرف الدولار في البنوك:

سجل سعر صرف الدولار في البنك المركزي المصري نحو 30.83 للشراء، و30.96 للبيع

وصل سعر صرف الدولار في البنك الأهلي المصري 30.75 للشراء، مقابل 30.85 للبيع

بلغ سعر صرف الدولار في بنك الإسكندرية 30.85 للشراء مقابل 30:95 للبيع

وجاء سعر صرف الدولار في بنك قناة السويس نحو 30.85 للشراء مقابل 30.95 للبيع

وسجل سعر صرف الدولار في البنك التجاري الدولي نحو 30.85 للشراء و30.95 للبيع

ووصل سعر الدولار في بنك مصر نحو 30.75 للشراء و 30.85 للبيع